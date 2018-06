Telenor data centar – osnova za bezbedno i pouzdano poslovanje

Najnovija tehnologija, najviši stepen sigurnosti i bezbednosti, stopostotna raspoloživost sistema, 24/7 nadzor i partnerski pristup korisnicima, tako bi u nekoliko reči mogao da se opiše Telenor data centar.

Telenor data cenar je izgrađen 2010. godine u Beogradu, prema najzahtevnijim industrijskim standardima, a 2015. godine je sertifikovan je prema standardu ISO 27001. On predstavlja najnapredniju tehničku zgradu u regionu centralne i istočne Evrope.

Prostire se na 2.600 kvadratnih metara, u kojima je moguće smeštanje telekomunikacionih sistema i prateće opreme, kao i sistema za skladištenje informacija, zajedno s kompleksnom infrastrukturom koja obezbeđuje nesmetano hlađenje, napajanje i održavanje opreme.

Carrier neutral data centar

Telenor data centar povezan je s međunarodnim čvorištima i tačkama razmene Internet saobraćaja u Budimpešti, Sofiji i Podgorici preko Telenor‑ovih optičkih sistema prenosa, u dužini od oko 7.500 km. Na taj način obezbeđeno je povezivanje s najznačajnijim međunarodnim mrežama i data centrima u Evropi. Međunarodni linkovi sa operatorima u Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Crnoj Gori uspostavljeni su tako da omoguće realizaciju najkraćih ruta između zapadne, istočne i južne Evrope. Takođe, svi operatori prisutni sa sopstvenom infrastrukturom mogu da se međusobno povežu pod jednakim uslovima – to je carrier neutral data centar.

Fleksibilan nivo usluga

Telenor data centar namenjen je svima kojima su potrebne telehousing usluge, odnosno onima koji imaju potrebu za brzim i sigurnim informatičkim poslovanjem, bez velikih ulaganja u sopstvenu telekomunikacionu infrastrukturu.

Korisnici usluga data centara danas su velike međunarodne i nacionalne kompanije sa svojim rastućim IT potrebama, finansijske institucije, Internet provajderi, ali i svi oni kojima je dostupnost usluga, kao i bezbednost opreme i IT sistema od velike poslovne važnosti. U skladu s tim, postoji nekoliko mogućnosti zakupa za smeštaj opreme korisnika – od jedne trećine ormana do zakupa ograđenog protora (kaveza).

Svojim korisnicima, Telenor data centar nudi:

Obezbeđenje ormana za smeštaj opreme korisnika ili prostora za smeštaj ormana koje korisnik donosi u prostor opremljen prema najvišim industrijskim standardima (Tier 3).

Obezbeđenje neprekidnog AC elektroenergetskog napajanja preko dve nezavisne grane napajanja, uz garanciju raspoloživosti napajanja do 99,9999 odsto.

Održavanje konstantnog nivoa temperature i vlažnosti vazduha u standardom definisanim granicama.

24/7 video‑nadzor opreme uz stalni monitoring i kontrolu pristupa.

Infrastruktura koja podržava besprekoran rad svih sistema

Telenor garantuje 99,9999% dostupnost elektorenergetskog napajanja, odnosno dozvoljava do maksimalno 0,53 minuta ili 32 sekunde nedostupnosti u napajanju godišnje.

Obezbeđeno je neprekidno praćenje i kontrola mikroklimatskih uslova u realnom vremenu, konstantni nadzor svih podsistema i primena najnaprednijih bezbednosnih standarda i procedura.

Pouzdanost neprekidnog napajanja električnom energijom data centra je stopostotna, mereno od početka pružanja telehousing usluga. Telenor data centar je povezan na gradsku elektro-energetsku mrežu preko dve različite trafo stanice 110 / 10 kV, s dve nezavisne grane napajanja. Sistemi napajanja električnom energijom projektovani su tako da je moguće održavanje jedne od grana napajanja bez uticaja na funkcionalnost sistema u celini.

Zahvaljujući potpunoj redundansi kompletne mehaničke i električne infrastrukture, kao i infrastrukture povezivanja, za pojedine podsisteme Telenor nudi bolje uslove od onih propisanih Tier 4 standardom (99,9999 procenata). Iako može delovati da su razlike zanemarljive, ako ih prevedemo u minute u periodu od jedne godine, to bi značilo:

Tier 3 (99,982 odsto) dozvoljava nedostupnost u napajanju 94,608 minuta godišnje;

Tier 4 (99,995 odsto) dozvoljava nedostupnost u napajanju 26,28 minuta godišnje

Sistem klimatizacije obezbeđuje radnu temperaturu 20°C i 26°C, a vlažnost vazduha je od 30-70%, bez obzira na spoljne klimatske uslove. Spoljne rashladne jedinice (vazduhom hlađeni čileri) smeštene su na krovu objekta. Prostorije su opremljene unutrašnjim CRAC jedinicama (Computer Room Air Conditioner). Cevovod je dualni (A i B grana), što omogućava održavanje bez uticaja na funkcionalnost sistema u celini i bez pogoršanja uslova hlađenja u data centru.

Sistem za detekciju i rano otkrivanje požara koristi laserske detektore za rano otkrivanje dima (VESDA) koji obezbeđuju rano upozorenje o promenama u bilo kom delu data centra.

Suzbijanje požara u Telenor data centru vrši se IG-55 gasnim sistemom za suzbijanje požara, koji funkcioniše po principu naglog smanjenja nivoa kiseonika u vazduhu po zonama, i to do nivoa koji onemogućava dalje širenje požara.

Vrhunski uslovi i bezbednost Telenor‑ovog data centra

Kontrola fizičkog pristupa opremi korisnika sprovodi se preko odgovarajućih bezbednosno‑sigurnosnih sistema, pri čemu je obezbeđena višestruka mehaničko‑elektronska kontrola ulaska u objekat i prostorije u kojima je smeštena oprema. U data centru se nad svim sistemima vrši konstantni 24/7 nadzor, dok se svi alarmi i statusi na sistemu upravljanja zgradom (BMS) neprekidno prate iz Telenor‑ovog operativnog sistema za nadzor mreže.

Korisnici imaju mogućnost da putem Web portala, dostupnog svim korisnicima telehousing usluga, imaju uvid u sve parametre. To podrazumeva uvid u temperaturu i vlažnost vazduha, video‑nadzor, iskorišćenost Internet kapaciteta i potrošnju energije.

Pratimo i prepoznajemo potrebe poslovanja

Telenor data centar projektovali smo i gradili za budućnost, i on svojom infrastrukturom i uslugama odgovara najzahtevnijim potrebama IT industrije. Danas uspešno odgovaramo na potrebe međunarodnih i nacionalnih kompanija, banaka, ali i onih manjih Internet ili content provajdera. Jednostavno, pratimo i prepoznajemo potrebe poslovanja i trudimo se da svakom korisniku budemo partneri i podrška u poslovanju.

Branko Mitrović, izvršni direktor korporativnih poslova Telenora Srbije

Od kada je počeo sa radom, Telenor data centar nije imao nijedan zastoj i raspoloživost servisa je 100 odsto.

Da li ste znali da bi Telenor data centar mogao da radi tri dana pri punom kapacitetu, bez dolivanja goriva, čak i ako bi u celom Beogradu nestalo struje?

TIER 3 (99,982 odsto) dozvoljava nedostupnost u napajanju od 94,608 minuta godišnje.

TIER 4 (99,995 odsto) dozvoljava nedostupnost u napajanju od 26,28 minuta godišnje.

Telenor garantuje 99,9999 odsto dostupnost elektorenergetskog napajanja, odnosno dozvoljava najviše 0,53 minuta ili 32 sekunde nedostupnosti u napajanju godišnje.

Korišćenjem Telenor‑ovih usluga i resursa možete da napravite sopstvenu infrastrukturu. Telenor data centar omogućava konstantnu kontrolu mikroklimatskog okruženja, potpunu redundansu sistema napajanja, telekomunikacionu infrastrukturu za povezivanje u zemlji i inostranstvu, kao i vrhunski bezbednosni sistem video‑nadzora opreme, uz monitoring i višestruku kontrolu pristupa objektu i prostoru u kom je smeštena oprema korisnika.

www.telenor.rs

(Objavljeno u PC#255)

Spremili smo još jedan specijal, ovoga puta posvećen data centrima, koji možete besplatno čitati na:

Data Centri – Specijal LETO 2018.

Besplatne aplikacije za čitanje digitalnih izdanja preuzmite sa adresa:

PC Press@Play Store (Android)

PC Press@App Store (iOS)

Novi PC Press i ostala izdanja iz bilo kog browsera možete čitati i na:

http://pc-press.mwtatooine.net/

Podelite s prijateljima

Tweet