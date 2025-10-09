Televizor koji se prilagođava vama: AI kao standard u novim Samsung modelima

Televizor je odavno postao centar kućne zabave, mesto okupljanja porodice i prozor u svet digitalnih sadržaja. Samsung je, kroz svoju najnoviju liniju televizora, otišao korak dalje i predstavio uređaje koji se, pored toga što nude besprekoran kvalitet slike i zvuka, prilagođavaju potrebama korisnika kroz upotrebu veštačke inteligencije. AI tehnologija više nije luksuz, već standard koji menja način na koji doživljavamo zabavu u sopstvenom domu.

AI procesor – mozak svakog kadra

Ključ novih Samsung televizora je napredni AI procesor, koji koristi mašinsko učenje kako bi optimizovao svaki kadar. Rezultat su jasne i živopisne boje, savršena oštrina i balans kontrasta čak i u zahtevnim scenama sa puno detalja ili slabim osvetljenjem. AI Upscaling tehnologija unapređuje rezoluciju sadržaja u realnom vremenu, pa i snimci koji nisu u 4K ili 8K kvalitetu izgledaju znatno bolje. Uz to, procesor se prilagođava uslovima u prostoriji, analizirajući osvetljenje i automatski podešavajući parametre slike i zvuka za najbolje iskustvo gledanja.

Zvuk koji prati radnju

Samsung televizori donose i zvuk koji vas okružuje. AI Sound Remastering analizira tonove i dijaloge, prilagođavajući jačinu i jasnoću tako da svaka scena zvuči onako kako bi trebalo. Ako gledate akcioni film, eksplozije i efekti dopiru sa svih strana, dok će kod dijaloga glasovi biti kristalno jasni. Određeni modeli podržavaju i Object Tracking Sound, što znači da zvuk prati pokret na ekranu, pružajući bioskopski doživljaj u vašoj dnevnoj sobi.

Pametniji način korišćenja

Pored slike i zvuka, AI u Samsung televizorima prepoznaje vaše navike. Ako volite da uveče gledate serije uz prigušeno osvetljenje, televizor će zapamtiti vaša podešavanja i automatski ih primeniti. Tu je i integracija sa SmartThings platformom, koja televizor pretvara u komandni centar pametnog doma. Na velikom ekranu možete pratiti stanje u kući, povezati ga sa klima uređajem ili veš-mašinom, sve iz udobnosti vaše fotelje.

Garancija koja traje duže – 2+3 godine

Kupovina televizora je dugoročna investicija, a Samsung je obezbedio da vaša bude još sigurnija. Kroz aktuelnu promociju, uz standardne dve godine dobijate dodatne tri godine garancije, što znači ukupno pet godina potpune zaštite. To je dodatna sigurnost da će vaš televizor dugo trajati i pružati vrhunske performanse.

Besplatna instalacija za maksimalan komfor

Da bi iskustvo bilo potpuno, Samsung nudi i besplatnu instalaciju za 98-inčne modele televizora. Tim stručnjaka dolazi na vašu adresu, montira i optimalno podešava uređaj tako da odmah možete da uživate u svim funkcijama. Na ovaj način, ne morate da brinete o transportu, postavljanju i kablovima. Sve je rešeno profesionalno i bez dodatnih troškova.

Tablet na poklon – još više zabave i praktičnosti

Samsung misli i na dodatnu vrednost za korisnike. Tokom promotivnog perioda, uz kupovinu određenih modela televizora, kupci dobijaju i tablet na poklon. To je sjajan način da proširite svoj ekosistem uređaja. Dok jedan član porodice uživa u filmu na velikom ekranu, drugi može da koristi tablet za surfovanje, školu ili posao. Dva uređaja povezana u istom ekosistemu pružaju veću fleksibilnost i jednostavniju organizaciju svakodnevnih aktivnosti.

AI kao novi standard u svakom domu

Samsung je svojim najnovijim televizorima jasno pokazao da budućnost zabave ne leži samo u vrhunskoj rezoluciji, već i u inteligenciji uređaja. Od optimizacije slike i zvuka, preko personalizovanih podešavanja, pa sve do integracije sa pametnim domom, AI donosi potpuno novo iskustvo. Uz produženu garanciju, besplatnu instalaciju i tablet na poklon, jasno je da je kupovina Samsung televizora investicija u budućnost vašeg doma. Sve informacije o Samsung televizorima i aktuelnim promocijama možete pronaći na sajtu www.samsung.com/rs.