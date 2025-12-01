Tencentov Q3 otkriva ključni problem: AI ambicije ne prate zalihe čipova

Kineski tehnološki gigant Tencent objavio je rezultate za treći kvartal 2025. godine, koji pokazuju snažan rast prihoda zahvaljujući dominantnoj poziciji u segmentima igara i digitalnog oglašavanja. Ipak, iza pozitivnih brojki krije se ozbiljan strateški izazov: razvoj cloud i AI usluga koči globalna nestašica specijalizovanih čipova, što kompaniji ograničava mogućnost širenja na najprofitabilnije tehnološke vertikale.

Igre i oglašavanje i dalje glavni pokretači rasta

Tencent je u Q3 ostvario prihod od gotovo 193 milijarde juana, iznad očekivanja tržišta. Domaći sektor igara zabeležio je stabilan dvocifren rast, dok je međunarodni segment porastao impresivnih 43%. Istovremeno, prihodi od oglašavanja porasli su za više od 20%, uz sve veći oslonac na AI alate za ciljano plasiranje reklama.

Ovaj deo poslovanja pokazuje da Tencent ostaje nezaobilazan igrač u globalnoj industriji zabave, oslanjajući se na jak portfolio igara i oglasnih platformi koje dopiru do stotina miliona korisnika.

Cloud segment usporava — čipovi kao kočnica

Najveći izazov ostaje rast cloud i poslovnih usluga. Iako je ovaj segment ostvario oko 10% rasta, jasno je da nedostatak naprednih AI čipova predstavlja ozbiljnu prepreku. Kompanija je istakla da, u uslovima ograničenih zaliha, prioritet daje internim projektima, dok se kapaciteti za eksterne klijente redukuju.

Ovaj trend odražava širu situaciju na globalnom tržištu, gde potražnja za GPU-ima i AI akceleratorima daleko nadmašuje trenutnu ponudu. Posledice su jasne: iako potražnja za cloud i AI uslugama raste, Tencent trenutno nema infrastrukturu koja bi taj rast u potpunosti ispratila.

Strateški rizici i pogled unapred

Za investitore to znači da Tencent trenutno stoji na stabilnim temeljima zahvaljujući igrama i oglašavanju, ali da dugoročni razvoj zavisi od rešavanja problema sa lancem snabdevanja. Ukoliko nestašica čipova potraje, kompanija bi mogla izgubiti zamah u globalnoj trci za AI infrastrukturu — što bi dugoročno usporilo diversifikaciju poslovanja.

Tencent zato mora pažljivo da balansira između sadašnjih izvora prihoda i strateških ulaganja u cloud, mašinsko učenje i AI servise. Jedno je jasno: bez adekvatnog pristupa naprednim čipovima, kompanija neće moći da ostvari pun potencijal u sektorima koji trenutno najbrže rastu.

