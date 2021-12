Tesla: Bez video igara tokom vožnje

Tesla je početkom decembra ažurirala softver za svoje automobile, a vozači su nakon toga dobili mogućnost da se tokom vožnje zabave video igrama. Nova opcija je izazvala zabrinutost za bezbednost vozača, ali i ostalih učesnika u saobraćaju. Kompanija je na kraju reagovala, pa igranje tokom vožnje više nije moguće.

Igre je i pre bilo moguće pokretati dok vozilo miruje, što ima više smisla, budući da retko ko može da se koncentriše na dve stvari koje zahtevaju punu pažnju. Zbog propusta je sve do skoro bilo moguće da se u Tesla Model 3 vozilima pokreću Sky Force Reloaded, Solitaire i The Battle of Polytopia, a radnja se pratila na centralnom displeju. Od igrača se tražilo da potvrdi da nije vozač pre nego što se zaigra, ali ga ništa nije sprečavalo da klikne na opciju “Ja sam putnik”.

Igra je konačno završena, pa nema pokretanja dok je vozilo na putu. Opcija „Passenger Play“ neće moći da se aktivira sve dok je vozilo u pokretu, a odluka je usledila dan nakon što je najavljena istraga protiv kompanije.

