Tesla će pojednostaviti razvoj AI čipova

Tesla je odlučila da se fokusira na razvoj takozvanih inferencijskih AI čipova. Oni će služiti za pokretanje već obučenih AI modela i omogućavanje donošenja odluka u realnom vremenu, izjavio je Elon Musk.

Fokus kompanije će se sada preusmeriti na efikasnije AI čipove za inferenciju

Ova odluka dolazi nakon medijskih izveštaja da je Musk naložio gašenje tima zaduženog za Dojo superračunar. To je Teslin sistem za treniranje AI modela za autonomnu vožnju.

Musk je objasnio da nema smisla deliti resurse i ulaganja u dva paralelna AI čipa. Tesla će se koncentrisati na razvoj sledećih generacija AI čipova nazvanih AI5, AI6 i dalje.

Dojo superračunar je bio osmišljen kao infrastruktura za treniranje kompleksnih modela koristeći ogromne količine podataka sa Tesla vozil. Fokus kompanije će se sada preusmeriti na efikasnije AI čipove za inferenciju.

Elon Musk je takođe najavio da planira početak proizvodnje AI5 čipova krajem 2026. godine, a potpisao je i ugovor sa Samsungom za razvoj naredne generacije AI6 čipova.

Neki od inženjera koji su radili na Dojo timu prešli su u novu firmu pod nazivom DensityAI, dok su ostali raspoređeni na druge Tesla projekte.

Izvor: Reuters