Tesla će uskoro dozvoliti vozačima da „pišu poruke dok voze“

Direktor Tesle izneo niz ambicioznih tvrdnji na godišnjem sastanku akcionara.

FSD trenutno ima nivo 2 autonomije

Elon Mask je na godišnjem sastanku kompanije Tesla, izjavio da je firma „skoro spremna“ da vlasnicima vozila sa sistemom Full Self-Driving (FSD) omogući da pišu poruke dok voze.

Trenutno Teslina vozila strogo prate da li su vozačeve oči usmerene ka putu. Mask je rekao da će za „mesec ili dva“ biti omogućena potpuno autonomna vožnja bez nadzora.

FSD trenutno ima nivo 2 autonomije, ali Musk obećava nivo 4, pri kojem vozač može potpuno da prepusti kontrolu vozilu. Nije, međutim, precizirao da li Tesla već pregovara sa regulatorima o legalnosti takve funkcije.

Musk je najavio da će proizvodnja Cybercab robotaksija početi u aprilu sledeće godine

Vozila će biti potpuno autonomna, bez volana, pedala i retrovizora. Proizvodni proces će biti „sličniji izradi pametnih telefona nego automobila“. Po njegovim rečima, Tesla će moći da pravi jedno vozilo na svakih 10 sekundi.

Kada je reč o letećem automobilu koji je pominjao u intervjuu kod Džoa Rogana, Mask je rekao da će prikaz prototipa biti 1. aprila 2026. godine. Naveo je i da će proizvodnja početi otprilike godinu dana kasnije. Iako je poznat po tome da često ne ispoštuje sopstvene rokove.

Tokom Muskovog izlaganja na bini je stajao humanoidni robot Optimus. Musk je naveo da će on postati „najveći proizvod svih vremena“. Tesla planira da najpre proizvede milion, a zatim deset miliona jedinica godišnje, sa ciljem da broj dođe do 100 miliona do milijardu robota godišnje.

Pre nego što je Musk izašao na scenu, akcionari su odobrili njegov kompenzacijski paket vredan do bilion dolara za narednih deset godina.

Izvor: Engadget