Tesla i prodaja EV za rentiranje

Tesla se sada bavi kratkoročnim iznajmljivanjem automobila, jer kompanija pokušava da ublaži pad prodaje u SAD nakon isteka federalnih poreskih olakšica za električna vozila. Iznajmljivanje se trenutno nudi u dve kalifornijske Tesline prodavnice u San Dijegu i Kosta Mesi, sa planovima da se proširi na još lokacija do kraja ove godine, izveštava Electrek.

Vozila se mogu iznajmiti na tri do sedam dana, a cene počinju od 60 dolara dnevno, u zavisnosti od Teslinog modela. Da bi zasladila ponudu, Tesla omogućava kupcima da pune vozila na lokacijama sa superpunjačima i koriste nadgledanu potpunu samostalnu vožnju besplatno, uz pružanje kredita od 250 dolara za zakupce koji se odluče za kupovinu Tesle.

Servisi za iznajmljivanje trećih strana poput Herca već imaju Teslina vozila dostupna u svojim voznim parkovima, ali Teslin novi program eliminiše posrednika za svakoga ko želi direktno da iznajmi od kompanije. Ovo lansiranje dolazi u trenutku kada se očekuje da će potražnja za električnim vozilima opadati u SAD nakon što se federalni poreski kredit od 7.500 dolara završava 1. oktobra. Sada kada su ljudi već požurili da iskoriste te kredite pre nego što nestanu, kompanije koje se bave samo električnim vozilima, poput Tesle, Rivijana i Lucida, pokušavaju da pronađu načine da spreče da njihovi automobili stagniraju u salonima.

Izvor: TheVerge