Tesla isključuje Dojo, superkompjuter za obuku veštačke inteligencije za koji je Mask rekao da će biti ključan za potpuno autonomnu vožnju.

Tesla raspušta tim koji stoji iza svog superkompjutera Dojo, čime se okončava pokušaj da se razvije sopstveni čip za tehnologiju bez vozača. Piter Benon, šef Doja, napušta kompaniju, a preostali članovi tima biće preraspoređeni u druge projekte centra podataka i računarstva unutar Tesle.

Raspuštanje Teslinog Dojo usledilo je nakon odlaska oko 20 radnika, koji su osnovali sopstvenu kompaniju za veštačku inteligenciju pod nazivom DensityAI. Novi startup počinje da gradi čipove, hardvere i softvere koji će pokretati centre podataka za veštačku inteligenciju koja se koristi u robotici, od strane veštačkih agenata i u automobilskim aplikacijama.

Teslina odluka da zatvori Dojo predstavlja veliku promenu u strategiji. Mask je govorio da Dojo predstavlja kamen temeljac Teslinih ambicija u oblasti veštačke inteligencije i njenog cilja da dostigne potpunu autonomnu vožnju zbog svoje sposobnosti da obrađuje zaista ogromne količine video podataka.

Čini se da Tesla planira da poveća svoje oslanjanje na Nividiju kao i na druge eksterne tehnološke partnere kao što su AMD i Samsung.

Izvor: techcrunch.com