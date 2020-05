Tesla izgubila 14 milijardi dolara vrednosti

Izvršni direktor Tesle, Elon Musk objavljivao je pre par dana statuse o tome da želi da proda svoj udeo u ovoj kompaniji i da je napusti. To je dovelo do ogromnog pada vrednosti ove automobilske kompanije, čija je vrednost sada manja za 14 milijardi dolara.

Cena je previsoka

Ovakvo uznemiravanje investitora dovelo je do njihovog napuštanja firme, a to znači i gubitak od 3 milijarde dolara samog Elona Muska, koliko je on i uložio u ovu kompaniju. Zanimljivo je da je on izjavio da je cena Tesle previsoka, i nakon toga je krenula lavina. Prošli put kada je Elon Musk ovo radio na njujorškoj berzi, bili su kažnjeni sa 20 miliona dolara od strane regulatornih tela zbog širenja lažnih vesti i montiranja vrednosti kompanije Tesla. Wall Street Journal je kontaktirao izvršnog direktora Tesle da ga pita da li se šalio u vezi cene akcija Tesle, na šta je on kratko odgovorio “ne”.

Cena akcija Tesle je porasla ove godine, čime je vrednost ove kompanije porasla na oko 100 milijardi dolara. Pre dve godine, Musk je objavio kako je možda skupio novac da eventualno ukloni Teslu sa berze i da je odvede u privatno vlasništvo, što je takođe uticalo na cenu akcija. I tada su bili kažnjeni od strane Komisije za hartije od vrednosti i procenu vrednosti, čime su prisiljeni da izvrše provere kako se takve stvari više ne bi dešavale.

Investitore posebno zabrinjava ponašanje ovog ekscentričnog čoveka, koji na društvenim mrežama ima oko 33,4 miliona pratilaca. Ne sviđa im se njegovo ponašanje jer ih nekim izjava dovodi u zabludu i pokušava da ih prevari. Prošle godine su se zbog ovoga našli i na sudu.

Izvor: BBC

