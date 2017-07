Tesla Model 3 u dve verzije

Ceremonija predstavljanja Model-a 3 električnog automobila, održana je 29. jula 2017. godine i to je bio poseban događaj za Elon-a Musk-a, direktora i vlasnika Tesla.Inc. Standardna verzija je rezervisana za 2018. godinu i vredi 35.000 dolara, premium verzija će se prodavati za 44.000 dolara.

Osnovni Model 3 može da pređe do 354 km pre nego što mu se isprazne baterije. Automobil ubrzava od 0 do 96 km/h (0-60 milja na sat) za 5,6 s, dok je maksimalna brzina 209 km/h. Skuplji Model 3 Long Range sa punim baterijama ima autonomiju u vožnji do 498 km. Iz mirovanja, do brzine od 96 km/h stiže za 5,1 s, a u stanju je da razvije maksimalnih 225 km/h.ve verzije razlikuju se i kada je reč o dopuni električne energije. Nakon 30 minuta punjenja na “superpunjaču” osnovni Model 3 može da pređe dodatnih 209 km, dok Long Range varijanta posle polučasovne dopune može da prevali još 274 km.

Ako se automobil “puni” na običnoj kućnoj utičnici (240V, 32A), svaki sat dopune baterija obezbeđuje da standardni Model 3 može da pređe još 48 km. Za 60 minuta punjenja, Long Range verzija dobija dovoljno električne energije da može da se vozi 60 km.

Do odugovlačenja proizvodnje Modela 3 došlo je zbog dobavljača nekih delova auta koji nisu ispoštovali rok. Musk je bio nesiguran dok je govorio pred 300.000 ljudi koji su dali depozit za Model 3 zato što postoji određeni pritisak od mušterija a i dobavljači kasne sa svojim isporukama. Musk je izjavio: “Ovo nam je zaista bitno. Stalo nam je. Uradićemo sve što je moguće da dobijete auto. Uradićemo pravu stvar”. Kompanija Tesla sada ima preko 30.000 zaposlenih nakon Solar City i drugih akvizicija.

Prve isporuke kola se očekuju za šest meseci.

Izvor: TheVerge , electreck, rot, B92

