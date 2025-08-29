Tesla odbila nagodbu od 60 miliona dolara pre nego što je izgubila 243 miliona

Tesla je odbila predlog nagodbe od 60 miliona dolara u tužbi koja je pokrenuta zbog saobraćajne nezgode sa smrtnim ishodom.

Tesla je odbila nagodbu od 60 miliona dolara u okviru tužbe koja je pokrenuta zbog saobraćajne nezgode sa smrtim ishodom u kojoj je učestvovao Model S opremljen autopilotom 2019. godine. Nakon što je Tesla odbila nagodbu kažnjena je sa 243 miliona dolara u ovom slučaju.

Advokati tužilaca otkrili su predlog za nagdbu u podnesku saveznom sudu u Majamiju. Jedan od razloga za obraćanje sudu su pravni troškovi oko procesa.

Tesla i advokati koji su zaduženi za ovaj slučaj do sada se nisu javno oglasili povodom ovog pitanja.

Suđenje koje se odnosi na saobraćajnu nezgodu iz aprila 2019. godine u kojoj je učestvovao Teslin Model S sa softverom za pomoć vozaču „autopilot“. Ovaj sudski proces se čini nakon nekoliko godina konačno dobija svoj epilog. Tesla je kriv. Ostaje otvoreno pitanje kako će se ovaj sudski epilog preliti na brend neobičnog automobila.

Izvor: yahoo.com