Tesla odlaže Roadster 2 do aprila

Marija Ljevnaic

Roadster 2 pojaviće se tek tokom aprila.

Mask je najavio novi model fantomskog Roadstera tek za april sledeće godine ili devet godina od pojave prvog modela.

Poverenje u rokove koje saopštava Mask je takvo da su korisnici počeli da se šale da je namerno izabrao prvi april kako bi mogao da kaže da je reč o šali. Ovo je drugo odlaganje modela Roadstera za koji se očekivalo da će se pojaviti do kraja ove godine.

Mask je ipak naglasio da će do kraja godine prikazati jedan model automobila a da će njegova prezentacija biti nešto što do sada nismo nikada uspeli da vidimo. Jedino ako će automobil da mu poleti. Ali ko ima hrabrosti da uđe u Maskov leteći automobil.

Izvor: techcrunch.com

