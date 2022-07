Tesla planira da zaštiti život na zemlji

Elon Mask je napisao na Twitteru: „Tesla treba da zaštiti život na Zemlji, SpaceX da produži život dalje.“

U sred rata sa Twitterom, Elon Mask na istoj mreži objavljuje: „Tesla treba da zaštiti život na Zemlji, SpaceX da produži život dalje.“ Jedan od korisnika ga je upitao kako on to misli da učini. Elon je ukazao da Tesla planira da snizi cenu automobola ako se inflacija ne smiri. Suludo je da očekujemo da hoće. Već znamo da neće i da će se samo povećavati. Politička volja je usmerena na njeno povećanje širom sveta, jer da nije do sada bi se svi konflitki rešili odnosno ne bi ni imali posledice ovih razmera da one nisu bile cilj.

Tesla je tokom prošlog meseca, povećao cene svojih električnih automobila u celoj liniji. Neki od modela su sada skuplji za čak 6000 dolara. Prema izveštaju iz istog meseca vidi se da je ova kompanija otpustila i neke od svojih radnika.

Nova izjava Elon Maska da će se cene vozila ipak sniziti nakon prvobitnih postupaka, pokazuju jedan snažan zaokret. Elon Mask bi se novim cenama po ko zna koji put otvoreno suprotstavio političkoj volji. Međutim, prvo bi trebali da sačekamo da cene zaista padu.

Izvor: In.investing.com

