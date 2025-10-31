Tesla povlači 13.000 električnih vozila Model Y i Model 3

Ugrožena vozila su opremljena neispravnim kontaktorom baterijskog bloka koji se može iznenada otvoriti.

Tesla povlači 13.000 električnih vozila zbog tehničkih problema koji mogu da utiču na gubitak snage tokom vožnje. Problem je uticao na 7.925 vozila Model Y i 5.038 Modela 3 koji su proizvedeni ove godine.

Pogođena vozila su opremljena neispravnim kontaktorom baterijskog bloka koji se može iznenada otvoriti zbog loše veze završetka kalema, što dovodi do iznenadnog gubitka pogona automobila. U istom momentu vozač gubiti mogućnost primene obrtnog momenta pomoću papučice za gas i povećava se rizik saobraćajne nezgode.

Tesla će besplatno zameniti kontaktore na koje se odnosi problem a sama popravka traje oko sat vremena. Svi vlasnici ovih modela zakazuju termin putem Tesla aplikacije.

