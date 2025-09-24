Tesla povlači Powerwall 2 zbog rizika od požara

Tesla povlači kućne baterije Powerwall 2 u Australiji nakon što je kompanija primila izveštaje o požarima koji su doveli do „manje materijalne štete“, prema Australijskoj komisiji za konkurenciju i potrošače (ACCC).

Povlačenje se odnosi na neodređeni broj jedinica Powerwall 2 proizvedenih u SAD i prodatih između novembra 2020. i juna 2022. Ćelije je napravio neimenovani dobavljač treće strane. Uprkos požarima, nije bilo prijavljenih povređenih, navodi ACCC u obaveštenju o povlačenju.

Powerwall 2 sadrži 14 kWh litijum-jonskih baterija i obično se instalira pored solarnih panela za skladištenje viška energije generisane tokom dana.

Kupci takođe mogu da registruju svoje baterije u virtuelnoj elektrani kako bi podržali mrežu u vremenima velikog opterećenja. Registracija produžava garanciju do 15 godina i daje kupcima pristup vremenskim tarifama koje će pomoći u smanjenju računa za energiju, kaže Tesla.

Vlasnici kuća će biti obavešteni u Teslinoj aplikaciji ako je njihov Powerwall deo povlačenja, a kompanija je u procesu pražnjenja baterija kako bi smanjila rizik od požara. Povučene baterije biće zamenjene besplatno, a kompanija će „razmotriti nadoknadu za izgubljenu uštedu energije… od slučaja do slučaja“, saopštio je ACCC.

Izvor: TechCrunch