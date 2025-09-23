Tesla robotaksi: Tri sudara za jedna dan

Ostin u Teksasu ovih dana deluje kao nulta tačka za testiranje autonomnih vozila. Mnogo blaže regulative, zajedno sa širokim, ravnim putevima i uglavnom dobrim vremenom, su razlozi što su se kompanije poput Waymo i Zoox tamo preselile. Tokom leta im se priključila i Tesla, ali situacija nije baš najbolja, piše portal Ars Technica.

Prema izveštajima kompanije Tesla o nesrećama, na koje je ukazao Bred Templton u Forbs-u, dogodile su se čak tri nesreće – i to sve navodno prvog dana testiranja, 1. jula. Dve od tri nezgode su uključivale drugi automobil koji je udario u zadnji deo Modela Y, i za bar jednu od tih nesreća gotovo sigurno nije bila kriva Tesla.

Treća nesreća se dogodila kada je Model Y – sa obaveznim sigurnosnim operaterom u vozilu – udario u nepokretni objekat pri maloj brzini, što je rezultiralo manjom povredom. Napominje se da se dogodila i četvrta nesreća na parkingu, koja zbog toga nije zvanično prijavljena. Nažalost, većina detalja u izveštajima o nesrećama koje je objavila Tesla je redigovana.

Za razliku od svih drugih proizvođača autonomnih vozila, Tesla se oslanja na nekoliko monokularnih kamera, umesto na kombinovanje podataka sa kamera, lidara i radara. I to nije sve: Teslin „FSD“ sistem i nije autonomni – to je delimično automatizovan sistem vožnje koji zahteva od vozača da stalno prati šta se dešava. Ljudski vozač je dakle i dalje odgovoran.

Musk već skoro deceniju tvrdi da je FSD sposoban da samostalno pređe od obale do obale, iako Tesla nikada javno nije pokušala takav poduhvat. Izgleda da su rešili da to promene, i da Modelom Y pređu put od Los Anđelesa do Džeksonvila na Floridi, koristeći FSD sve vreme. Bar je tako trebalo da bude. U stvarnosti, došlo je do nezgode posle samo stotinak kilometara.