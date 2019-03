Tesla se fokusira na online strategiju prodaje

Kompanija Tesla se odlučila za drastičnu promenu strategije prodaje koja će u budućnosti biti fokusirana isključivo na online prodaju vozila. U tom cilju je krenula sa zatvaranjem svojih prodavnica. Na ovaj potez Tesla se odlučila kako bi smanjila troškove i ubrzala prodor Model-a 3 na tržište, uz eventualno sniženje njegove cene.

Tesla CEO Elon Mask, nije precizirao koliko prodavnica će biti zatvoreno. Naglasio je da će neke prodavnice ostati otvorene, ali da će biti preuređene u informacione centre i showroom-ove. Takođe, u svom saopštenju nije naveo ni na koliko zaposlenih ova odluka može da utiče (odnosno koliko radnih mesta će biti ukinuto). On je naglasio da mu je žao što će neki radnici ostati bez posla, ali da ne postoji drugi način da se obezbede uštede, kako bi Model 3 postao finansijski održiv. Inače, analitičari iz Tesle izračunali su da će isključivo online prodaja, zajedno sa dodatnim finansijskim optimizacijama umanjiti proizvodnu cenu Model-a 3 za oko 6%.

Da bi se ublažila potreba za probnom vožnjom, Tesla je proširila politiku vraćanja proizvoda. Novi kupci moći će da voze automobile do jedne nedelje i da sa njim pređu do 1600 km, nakon čega će moći da vrate vozilo ukoliko im se ne svidi, a novac će im biti vraćen u potpunosti. Suštinski, Mask je naveo, da omogućavaju da svi kupci koriste Tesla automobile besplatno nedelju dana i da ih vrate, a povraćaj novca biće maksimalno pojednostavljen, kako ga je on nazvao „one-click refund“.

Tesla je juče predstavila novu verziju Model-a 3 po ceni od 35.000 USD, koja ima autonomiju od 350 km i maksimalnu brzinu od 210 km/h. A najavljena je i poboljšana verzija, Model 3 Standard Range Plus, sa autonomijom od 390 km, maksimalnom brzinom od 225 km/h, ubrzanjem od nula do 100 km/h za 5.3 sekunde i dodatnim premium funkcijama, po ceni od 37.000 USD.

