Tesla taksi bez vozača

Tesla Cybercab, taksi vozilo bez vozača, već je u upotrebi u nekim američkim gradovima. Elon Musk je nedavno prikazao novu verziju koja je gotovo na nivou SF filmova…

Američka kompanija Tesla poznata je po proizvodnji autonomnih, samovozećih automobila zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. Primenu tih tehnologija Tesla je pre dve godine proširila uključujući se u razvoj humanoidnih robota zasnovanih na mašinskom učenju i veštačkoj inteligenciji (humanoid Optimus, poznat i kao Tesla Bot), a najnovije njihovo ostvarenje je robotaksi Cybercab.

Samovozeći taksi

Robotaksi, samovozeći taksi ili taksi bez vozača je autonomno vozilo kojim upravlja kompanija koja iznajmljuje ova vozila. Jedan od najjednostavnijih oblika primene je robotaksi koji radi u autonomnoj usluzi mobilnosti na zahtev (AMoD), posebno u urbanim sredinama. Kod robotaksija je zastupljen SAE nivo automatizacije 4 (vozilo se koristi u unapred definisanim uslovima vožnje i na saobraćajnim trakama rezervisanim za takav vid vožnje – gradski prevoz, transport robe) ili SAE 5 (potpuno autonomno vozilo koje se koristi po svim putevima i uslovima).

Prva robotaksi vozila pojavila su se avgusta 2016. godine u Singapuru, a napravila ih je NuTonomy, spinoff kompanija Tehnološkog instituta iz Masačusetsa (MIT). Nakon toga u razvoj ovih vozila uključile su se mnoge druge kompanije, tako da su danas ponuđene usluge brojnih robotaksija: Cruise Automation (San Francisko), Waymo (Google), Pony.ai (Fremont), DiDi (Šangaj), AutoX i Baidu (Kina), Zoox (Amazon)…

FSD: Volan uskoro neće biti potreban

Prednosti primena robotaksija su pozitivan uticaj na bezbednost na putevima, gužvu u saobraćaju i problem parkiranja. Robotaksi bi takođe mogao da smanji urbano zagađenje i potrošnju energije, pošto će ove usluge najverovatnije koristiti električne automobile, a za većinu vožnji je neophodna manja veličina vozila i domet u poređenju s vozilima u individualnom vlasništvu. Naravno da sve to ne funkcioniše savršeno, prisutni su i brojni problemi, od kojih je najčešći zagušenje i blokada puteva zbog izgubljene mobilne veze. Zabeleženi su i slučajevi saobraćajnih udesa, čak i sa smrtnim ishodima.

Tesla Cybercab

Aktivnostima razvoja samovozećih taksija, kao što se moglo i očekivati, priključuje se i Tesla. Cybercab je predstavljen na prezentaciji koja je nazvana „Mi, robot“, kao asocijacija na „Ja, robot“, knjigu poznatog pisca naučne fantastike Isaka Asimova i istoimeni film iz 2004. godine koji je inspirisan tom knjigom, a čiji drugi deo bi trebalo da se pojavi u 2025. godini. Tom prilikom Elon Musk je, osim robota Optimus, predstavio i autonomno vozilo (robotaksi Cybercab), kao i Robovan, vozilo koje podseća na minibus i može da prevozi do 20 putnika.

Prezentacija je priređena u holivudskom studiju Warner Bros-a, pri čemu se dvadeset Cybercab vozila kretalo po studijskom prostoru, a posetiocima je bilo ponuđeno da probaju vožnju. Iako je prezentacija bila sjajna, investitori nisu pokazali posebno interesovanje, pa su već sutradan akcije kompanije Tesla pale, a akcije konkurenata s klasičnim vozilima (Uber, Lyft) porasle. Razlog za to je što su u okviru sjajne prezentacije prikazane brojne mogućnosti veštačke inteligencije, ali su njom ipak upravljali ljudi, pa se čitava prezentacija smatrala više prikazom kako bi te tehnologije trebalo da izgledaju u budućnosti, a ne trenutnim stanjem i mogućnostima.

Još jedan razlog što investitori nisu bili impresionirani Cybercab-om jeste činjenica da takva vozila već postoje i godinama se koriste za autonomne usluge prevoza. Za gospodina Musk-a, poznatog po upornosti i samopouzdanju, to nije bio razlog da od svoje ideje odustane. Rad na usavršavanju robotaksija se nastavlja, a pripremljena je i evropska premijera u Londonu, Parizu i Berlinu do 8. decembra, a zatim od sredine do kraja decembra u Amsterdamu, Stokholmu i Oslu.

Moderan dizajn i napredne tehnologije

Dizajner robotaksija je Franz von Holzhausen, koji je kreirao mnoga Tesla vozila. Cybercab je dvosed, s leptir-vratima koja se otvaraju automatski (bez kvaka). Pozadi je otvor za prtljag, ali je auto bez zadnjeg stakla, bočnih retrovizora i eksternog priključka za punjenje. Koristi induktivno (bežično) punjenje, za koje postoji odgovarajuća podloga.

Konkurencija Tesli: Amazon Zoox

Kapacitet baterije je 35 kWh, što vozilu omogućava da u kontinuitetu pređe 320 km. Ova tehnologija punjenja će, kako je izjavio Musk, biti osnovni princip punjenja budućih električnih automobila.

Novi FSD sistem potpuno autonomne vožnje biće predstavljen najpre u Evropi i Kini početkom godine

Većina konkurentskih kompanija kod svojih autonomnih vozila kao hardver koristi uređaj LiDAR (Light Detection and Ranging), sličan radaru, koji određuje rastojanje nekog objekta ili površine merenjem vremena potrebnog da se reflektovana svetlost vrati s tog objekta do prijemnika. Za razliku od te tehnologije, Tesla koristi sistem zasnovan na kameri s veštačkom inteligencijom. Njihov napredni AI sistem dizajniran je da se kreće po složenim urbanim sredinama koristeći sofisticiranu kompjutersku viziju i algoritme mašinskog učenja.

Flota Didi taksija

U njegovoj osnovi, kao što je slučaj i s drugim Tesla autonomnim vozilima, jeste potpuno automatizovan FSD (Full Self Driving) sistem, koji njihove automobile čini AI robotima na točkovima. Kompanija je s prodajom FSD softvera počela pre osam godina (2016), ali su to u početku bile verzije s nižim nivoom automatizacije (čija se vrednost kreće od 0 do 5). Prve verzije FSD-a bile su na nivou 2, što podrazumeva napredni sistem za pomoć vozaču (ADAS – Advanced Driver Assistenced System), ali je vozač sve vreme odgovoran za ono što se događa u vozilu.

Cybercab će koštati oko 30.000 dolara, a na tržištu će se pojaviti tokom 2026. godine; u svakom slučaju pre 2027

Daljim razvojem sistema povećavana je autonomija vozila, tako da bi najnovija verzija (12.5), kakva će biti primenjena u robotaksiju, trebalo da ima nivo automatizacije 5. Novi FSD sistem potpuno autonomne vožnje biće predstavljen najpre u Evropi i Kini početkom 2025. godine. Ta odluka sasvim je logična, s obzirom na to da je kinesko tržište električnih vozila najrazvijenije u svetu – oko dve trećine svetske proizvodnje proda se u Kini.

Planovi za budućnost

Cybercab će, kako je izjavio Musk, koštati oko 30.000 dolara, a na tržištu će se pojaviti tokom 2026. godine (u svakom slučaju pre 2027). Korisnicima će biti dostupan putem aplikacije Tesla App. Naručivanje autonomne vožnje Cybercab robotaksijem biće brzo i bezbedno jer, kako kaže Musk, pruža praktičnu i pristupačnu opciju transporta sa velikim prtljažnikom u koji može da stane sve što je putnicima potrebno. Kada se naruči vožnja, vozilo će biti na raspolaganju putnicima koliko god je potrebno, za kratka putovanja ili za čitav dan.

Musk ističe da je za stvaranje održive budućnosti, osim dominacije autonomnih električnih vozila, neophodna i demokratizacija saobraćaja. Robotaksi, kao i druga autonomna vozila, imaće značajan udeo u tom procesu, jer će u budućnosti za kakvu se Elon Musk i Tesla zalažu vožnju učiniti efikasnijom, pristupačnijom i bezbednijom, nudeći potencijal za smanjenje potrošnje energije, zagušenja u saobraćaju i ljudskih grešaka, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova.

