Tesla testira Apple CarPlay u svojim vozilima

Automobilska kompanija možda konačno popušta pred zahtevima korisnika.





Apple je ranije angažovao ključne Tesline zaposlene za svoj neuspešni Apple Car projekat

Tesla će možda popustiti pred zahtevima korisnika iPhone-a koji žele ono što gotovo svaki drugi veliki proizvođač automobila nudi – Apple CarPlay. Gigant električnih vozila radi na dodavanju Apple-ove integracije za infotainment u svoja vozila, prema izvorima te medijske kuće. Funkcija je navodno već počela internu fazu testiranja i mogla bi biti spremna za puštanje u narednim mesecima. Naravno, razvoj i testiranje funkcije ne garantuje da će zaista biti dostupna korisnicima.

Ovako veliki zaokret bio bi iznenađujući s obzirom na godine čvrstog opredeljenja Tesle za sopstveno infotainment rešenje, koje ne zahteva povezivanje sa pametnim telefonom. Ranije je odnos između Teslinog izvršnog direktora Elona Muska i Apple-a bio pomalo hladan. Musk je jednom rekao da je ponudio da proda Teslu Apple-u kada je program Model 3 skoro bankrotirao kompaniju. Ali da je Tim Cook odbio sastanak. Apple je takođe ranije angažovao ključne Tesline zaposlene za svoj neuspešni Apple Car projekat.

Tesla će, navodno, uključiti CarPlay u posebnom prozoru unutar postojeće softverske strukture, čime se neće u potpunosti zameniti postojeći Tesla sistem. Tesla će koristiti standardnu verziju CarPlay-a, umesto novije CarPlay Ultra verzije koja se integriše sa instrument tablom vozila.

Ovo bi mogao biti zanimljiv trenutak, jer Apple CarPlay možda upravo prolazi svoj vrhunac popularnosti. GM je nedavno najavio da će ukinuti podršku za CarPlay i Android Auto u korist sistema baziranog na Gemini-u, što je u suprotnosti sa popularnošću platforme. Izvršni direktor Ford-a je nedavno izrazio razočaranje najnovijom unapređenom verzijom alata od Apple-a.

Izvor: Engadget