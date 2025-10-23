Tesla uvodi „Mad Max“ režim samovozećeg sistema

Samovozeći sistem postaje sve agresivniji, dok se kompanija suočava sa još jednom federalnom istragom.

Mad Max

Tesla je dodala još jednu krajnje nepromišljenu novinu u svoj upitni bezbednosni dosije. Najnovije ažuriranje Tesla Full Self-Driving sistema uvodi režim pod nazivom Mad Max, „koji omogućava veću brzinu i češće promene traka“ u odnosu na postojeći Hurry režim.

Ova funkcija nije nova; bila je deo Autopilot režima još 2018. godine, pre uvođenja FSD-a. Prema izveštaju ponovno uvođenje Mad Max režima odvija se baš onako kako biste i očekivali. „Nije prošlo ni 24 sata, a već su zabeleženi slučajevi prolaska kroz znakove za stop. Zatim i vožnje brzinom većom od ograničenja za više od 24 km/h.“

Sve u vezi s ovim je komično loša ideja, ili bi bilo komično da nije izuzetno opasno. Američka Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja na auto-putevima (NHTSA) prošle nedelje otvorila je istragu o FSD sistemu kompanije, nakon što je primila više od 50 prijava o kršenju saobraćajnih pravila, pored brojnih nesreća. Ovo nije prvi put da je regulator u fokusu stavio FSD. Odabir ovog trenutka za ponovno uvođenje automatskog režima vožnje zasnovanog na postapokaliptičnom svetu gde život nema vrednost odražava nivo arogancije koji je, na neki način, karakterističan za Teslu.

Izvor: Engadget

