Teslin odbor nudi Musku paket koji bi ga mogao učiniti prvim bilionerom

Nova verzija američkog sna.

Musk bi mogao da se okrene drugim projektima

U septembru 2025. godine, američko tržište rada beleži strmoglav pad, a tek jedan od četvoro građana veruje da ima šanse da poboljša životni standard. Tesla razmatra paket nadoknade koji bi Muska mogao učiniti prvim čovekom na svetu s bogatstvom od bilion dolara.

Odbor Tesle je predstavio najveći paket kompenzacije za jednog direktora u istoriji. Paket je osmišljen da zadrži Maska fokusiranog na kompaniju. Plan je vezan za rezultate koji trenutno deluju gotovo nedostižno. Da bi uopšte počeo da unovčava akcije, Musk mora ostati u Tesli najmanje sedam i po godina. A za punu isplatu potrebna će mu biti cela decenija.

Da bi ostvario punih 900 milijardi dolara, tržišna vrednost Tesle morala bi da poraste sa sadašnjih 1,1 bilion na čak 8,5 biliona dolara. Pored toga, kompanija bi morala da lansira milion robotaksija i milion AI robota. Mask bi bio obavezan i da učestvuje u planovima za buduće rukovodstvo. Paket sadrži i zaštitne mehanizme protiv nestabilnosti cene akcija, što je ove godine postalo hroničan problem.

„Verujemo da je Musk-ova jedinstvena vizija ključna za prelazak kroz ovu prelomnu tačku“, navele su članice odbora Robyn Denholm i Kathleen Wilson-Thompson. One su dodale da je ponuda u izvesnoj meri podstaknuta Muskovim nagoveštajem da bi mogao da se okrene drugim projektima ukoliko ne dobije garancije.

Akcionari Tesle glasaće o paketu 6. novembra. Ako plan bude odobren, zamenio bi stari (koji je sud u Delaveru oborio početkom godine).

U slučaju uspeha, Muskov udeo u Tesli porastao bi sa sadašnjih 13 na 29 procenata. To bi ga učvrstilo kao oličenje američkog sna.

Izvor: Engadget