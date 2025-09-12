Teslina potrošnja na reklamiranje na X gotovo došla do nule

Tesla je potrošila 400.000 dolara na oglašavanje na mreži X tokom prošle godine, ali ove godine se čini da više nije zainteresovana.

Tokom prošle godine Tesla je na oglašavanje na mreži X potrošila 400.000 dolara, dok ove godine je to značajno manja suma. U prva dva meseca ove godine, Tesla je na oglašavanje na X potrošila 10.000 dolara.

Tesla se uglavnom nije reklamirala. Tek 2023. godine pod pritiskom investitora je uspostavljen dogovor da se oprobaju reklame. Reklame za automobile su počele da se pojavljuju na Google i YouTuBe krajem 2023. godine i početkom 2024. godine. Google ukazuje da Tesla i dalje ima oko 700 aktivnih oglasa na Google sajtovima i YouTuBe.

Čini se da ove godine Tesla značajno smanjuje svoje troškove. Tako je prošle godine Tesla dala SpaceX 800.000 dolara za privatni avion a ove godine samo oko 40.000 dolara u prva dva meseca.

Promene u troškovima ukazuju da se Tesla suočava sa unutrašnjim promenama što će verovatno ubzro promeniti i kurs u poslovanju.

Izvor: techcrunch.com