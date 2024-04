The Cub: Otkrijte video igru domaćeg studija Demagog

Razvoj video igara u Srbiji sve brže napreduje, a dokaz je i beogradski studio Demagog. Njihova igra Golf Club Wasteland je zabeležila značajne rezultate u Apple i Google prodavnicama, a januar 2024. godine su obeležili igrom The Cub.

The Cub je s jedne strane inspirisana klasičnim platformerima poput igara Lion King i Aladin, a sa druge postapokaliptičnim naslovima kao što je The Last of Us. Igrač dobija ulogu mališana koji je ostao sam na planeti Zemlji sa koje su se svi evakuisali. Tragove nekada napredne civilizacije sakriva svakojako rastinje, a tu su i mutirane životinje i druga čudovišta. Uprkos svim opasnostima mali junak se snalazi, a sve se komplikuje kada oni koji su pobegli sa planete krenu da se vraćaju u zavičaj. Mali Cub postaje njohova meta, lovina.

Pored sjajne priče igra i odlično izgleda. Radnja se otkriva polako, najviše kroz novinske članke koje igrač pronalazi usput. Sigurno je da će svi uživati u atmosferi, soundtrack-u i estetici ovog sveta, a The Cub u trenutku pisanja na platformi Steam košta 7,39 evra.

