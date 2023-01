The Guardian kaže da su procureli podaci zaposlenih tokom hakerskog napada

The Guardian je potvrdio da je žrtva napada ransomware-a i da je šteta ozbiljnija nego što se mislilo. Decembarski napad bio je sofisticiran i hakeri su pristupili ličnim podacima zaposlenih u Velikoj Britaniji. Nije bilo dokaza da su podaci bili izloženi na mreži.

Zaposleni The Guardian-a već nedeljama rade od kuće

List je upozorio i policiju, kao i Kancelariju komesara za informacije Velike Britanije. Lideri nisu identifikovali osumnjičene počinioce. Posledice cyber napada su se pogoršale. Dok The Guardian sada očekuje da će se neki vitalni sistemi vratiti u roku od dve nedelje, radnici se za sada neće vratiti u kancelariju do početka februara. To će IT timu dati više vremena da obnovi infrastrukturu. Zaposleni uglavnom rade od kuće od kada je napad primećen 20. decembra.

Kompanija je nastavila da vodi svoje online i štampane publikacije u nedeljama od tada. Uprkos tome, potvrda i dalje čini ovo jednim od ozbiljnijih bezbednosnih incidenata na mreži za štampu u poslednje vreme. Fast Company je bila isključena na osam dana početkom prošle jeseni, dok je The New York Post nedeljama kasnije postao plen lažnog radnika. The Guardian se i dalje bavi posledicama ransomware-a više od tri nedelje kasnije, i još neko vreme se neće vratiti u normalu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet