The Last of Us druga sezona stiže u aprilu

Druga sezona serije The Last of Us konačno ima zvaničan datum premijere. HBO je potvrdio da će nova adaptacija popularne igre studija Naughty Dog stići na HBO i Max 13. aprila. „Pet godina nakon događaja iz prve sezone, Joel i Ellie su uvučeni u sukob – kako međusobno, tako i sa svetom koji je sada još opasniji i nepredvidiviji nego ranije“, navodi se u zvaničnom saopštenju HBO-a. Mračna najava, zar ne?

Kraća sezona, ali veća priča

Kompanija Warner Bros. Discovery već je potvrdila da će nova sezona stići u aprilu, prvenstveno kako bi ispunila uslove za nominaciju na sledećim Primetime Emmy nagradama. S obzirom na to da je treća sezona serije The White Lotus upravo startovala, premijera sredinom aprila čini se logičnim terminom za The Last of Us. Ove sezone biće emitovano samo sedam epizoda, ali će sve stići pre nego što se završi Emmy period kvalifikacija 31. maja.

Druga sezona serije prati radnju iz igre The Last of Us Part II, ali neće pokriti čitav narativ iz igre. Prema trenutnim planovima, biće potrebno najmanje dve sezone da se u potpunosti prenese ova emotivno teška i intenzivna priča.

Novi sadržaji za fanove igre

Dok čekamo premijeru nove sezone, fanovi koji još nisu odigrali drugi deo igre uskoro će imati priliku da to učine na PC-u. The Last of Us Part II Remastered stiže na Steam i Epic Games Store 3. aprila. U međuvremenu, studio Naughty Dog je nedavno najavio i svoju prvu igru u potpuno novom sci-fi univerzumu, što dodatno podiže uzbuđenje među ljubiteljima njihovog rada.

