The Last of Us II: Zombiji i kaskaderi

Umiranje se u novoj apokaliptičnoj igri The Last of Us može dogoditi na stotine, čak hiljade načina. U svetu koji je preplavljen zombijima vladaju nova pravila, te se ljudska biće čuvaju na nove načine, što zahteva drugačije sposobnosti i kompleksnije pokrete. Iza kretanja glavnih junaka stoje kaskaderi koji su proveli sate u pravjenju pokreta koji su kasnije iskorišćeni u igri.

Kaskaderka Amy Johnston iskusila je najveći deo pomenutih kretnji, a najpre one koje pravi glavna junakinja Abby, ali i Ellie, Dina, Yara, Lev, te neki inficirani neprijatelji. Najveći izazov su joj, kako sama kaže, predstavljale radnje koje se ponavljaju u nedogled – poput umiranja na različite načine, te snimanje pokreta iz drugačijih uglova.

Obožavaoci će Johnston moći da vide i u novoj Marvelovoj Avengers igri, u kojoj je pokrete pozajmila nekim ženskim likovima.

Behind the moment🔊: Ratking split 🤮🤓 Anim: Jeremy Yates

Performers: @amyejohnston Chris Robbins

TD: David Kim (rig allowed skin splitting and gore 🙌)

Modeler: Danilo Athayde (https://t.co/GuFYcE8Kmt)#TheLastofUsPartII pic.twitter.com/ObppWVjdLx — Jeremy Yates (@Jeremy_Yates) July 17, 2020

