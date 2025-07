The Last of Us: Kreator franšize napustio HBO seriju

Serija The Last of Us izaziva veliko interesovanje otkad se prvi put čulo da popularna igra dobija još jedan format. Reakcije su bile svakojake, ali slobodno možemo da kažemo da je postigla solidan uspeh. Zbog toga iznenađuje što je jedan od kreatora franšize – Neil Druckmann – napustio seriju.

Druckmann nije jedini, iz projekta je izašla i Halley Gross, koautorka priče za drugi deo igre – The Last of Us Part 2 , i scenaristkinja u seriji. Oboje su potpisani i kao izvršni producenti serije, pisali su scenarije za više epizoda, a Druckmann je i režirao. Šta se onda dogodilo?

U svom saopštenju Druckmann je napisao da napušta projekat pre nego što počne ozbiljniji rad na trećoj sezoni serije, a kako bi se posvetio kompaniji Naughty Dog i sledećoj velikoj igri – Intergalactic: The Heretic Prophet. Rad na seriji je opisao kao jednu od značajnijih tačaka u svojoj karijeri, a istakao je da franšizu voli zato što priča o tome šta znači biti čovek u zastrašujućem svetu.

Neki pak tvrde da se radi o poniženju čoveka bez kojeg priče ne bi ni bilo:

Glavni producent i scenarista Craig Mazin ostaje da radi na seriji, a treća sezona nam donosi priču iz druge polovine igre – The Last of Us Part 2. Oni koji su igrali vrlo dobro znaju šta to znači.