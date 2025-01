The Last of Us: Novi tizer za drugu sezonu

Prošlo je dve godine od prve sezone serije The Last of Us, a konačno stiže i druga. HBO je prikazao jednominutni tizer na CES 2025.

Prošlo je dakle neko vreme otkad su se u The Last of Us zaljubili i oni koji nikad nisu čuli za ovu video igru. Serija je osvojila publiku, uprkos onima koji su se žalili da nije „sve kao u popularnoj igri“.

Joel i Ellie se vraćaju, a još smo u trejleru koji je objavljen u septembru 2024. mogli da vidimo da su i dalje tu. Kratki klipovi su pre više meseci osvojili društvene mreže, ali ceo trejler je nešto drugo. Svi već znaju da je mračna postapokaliptična drama bazirana na popularnoj igri, a u novoj sezoni vidimo iste junake – prošlo je pet godina od onoga što je Joel uradio u poslednjoj epizodi prve sezone. Svet je još opasniji nego što je bio, a prijatelji više nisu isti.

Pored poznatih junaka tu su i neki novi: Jeffrey Wright (Westworld, American Fiction) igra Isaaca kojem je dao glas i u igri, a Kaitlyn Dever (Booksmart, Justified) je dobila ulogu Abby koja je ključni lik u nastavku. Priča se širi, a baš kao što je prva sezona preslikala ono što se desilo u prvoj igri The Last of Us, tako i druga imitira The Last of Us: Part II. To nije nužno dobra vest – ako ne znate zašto, saznaćete uskoro.

Premijera je zakazana za april 2025. godine na HBO platformi.

