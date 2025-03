The Last Of Us: Novi trejler otkriva tajne

Serija The Last Of Us od samog početka ima solidnu bazu obožavalaca, zahvaljujući istoimenoj igri na osnovu koje je i nastala. Kreatori Craig Mazin i Neil Druckmann (koji je zaslužan za kreiranje cele franšize) koriste tu prednost, pa se ni u drugoj sezoni nije mnogo odstupilo od originalne priče (bar tako kažu).

S reklamiranjem se počelo još pre nekog vremena, a neki reklame vide i u lošim vestima. Iako se tvrdilo da je reći nastavak igre „na putu“, Neil Druckmann sada tvrdi drugačije. „Sve što mogu da kažem je: ne računajte da će biti još nastavaka. Ovo bi mogao da bude kraj“, rekao je u intervjuu za Varity. Nigde doduše ne piše da nastavak sigurno neće izaći, pa bi ovo na primer mogao da bude marketinški potez, budući da mnogi shvate šta im je potrebno tek kad to izgube.

Zatrpani smo novim serijama – Severance, Yellowjackets, White Lotus, i tako dalje. Vremena je malo, epizoda mnogo. Uprkos tome radujemo se novim sezonama, posebno kada su u pitanju serije kao što je The Last of Us, koja nas je u prvoj sezoni obradovala nekim sjajnim epizodama. Prošlo je dakle neko vreme otkad su se u ovu seriju zaljubili i oni koji nikad nisu čuli za istoimenu video igru. Osvojila je publiku, uprkos onima koji su bili rešeni da im se serija ne dopadne.

Glavni junaci se vraćaju uskoro, a još smo u trejleru koji je objavljen u septembru 2024. mogli da vidimo da su i dalje pod stresom. Kratki klipovi su pre više meseci osvojili društvene mreže, ali ceo trejler je nešto drugo. Svi već znaju da je mračna postapokaliptična drama bazirana na popularnoj igri, a u novoj sezoni vidimo iste junake – prošlo je pet godina od onoga što je Joel uradio u poslednjoj epizodi prve sezone. Svet je još opasniji nego što je bio, a prijatelji više nisu isti.

Sada je tu i novi trejler koji je izašao 9. marta, pa smo dobili još informacija o drugoj sezoni koja se bazira na igri The Last of Us Part 2. Kažu da će biti potrebno bar dve sezone da se u seriju prevede sav užas i očaj originalne priče. Za one koji još nisu igrali igru, a žele, tu je The Last of Us Part II Remastered za PC, koji na Steam i Epc Games stiže 3. aprila. Druga sezona serije izlazi 13. aprila na platformi Max.

