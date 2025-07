The Last of Us Part II dobija hronološki mod, Naughty Dog iznenadio fanove velikom besplatnom nadogradnjom

Pet godina nakon originalnog izlaska, Naughty Dog je ponovo uspeo da pronađe način da natera fanove da iznova zaigraju The Last of Us Part II. Nova nadogradnja za remaster verziju igre na PS5 i PC-u donosi nešto što niko nije očekivao, mogućnost igranja cele igre u hronološkom redosledu.

Ellie i Abby sada paralelno, dan po dan

Jedna od najkontroverznijih odluka u The Last of Us Part II bila je nenadana promena perspektive sa Ellie na Abby, što je podelilo igrače. Hronološki mod sada omogućava da se događaji iz njihovih priča isprepliću kako se hronološki odvijaju, umesto da budu razdvojeni kao u originalnom narativu.

Ipak, Naughty Dog ističe da je izvorna struktura ključna za njihovu viziju priče, te savetuje da novi igrači prvo prođu igru u standardnom režimu. Hronološki mod je pre svega namenjen fanovima koji žele da sagledaju odnose i događaje iz novog ugla.

U novom modu dolazi i upozorenje da tempo igre može delovati “neprirodno”, a tutorijali za određene mehanike ponekad se pojavljuju tek nakon što ste ih već koristili, što je posledica nelinearne strukture originalne igre.

Novi trofeji, Uncharted skinovi i hommage za 40 godina studija

Ova nadogradnja nije samo za entuzijaste narativa, igrači koji odigraju Chronological Mode mogu da osvoje nove trofeje, a otključavaju se i zabavni skinovi za Joela i Tommyja u stilu braće Nejtan i Sem Drejk iz Uncharted 4, što je omaž drugoj velikoj franšizi Naughty Dog-a.

Ova vest dolazi u zanimljivom trenutku, svega nekoliko meseci nakon završetka druge sezone HBO serije The Last of Us, i par dana nakon što je Neil Druckmann najavio da neće učestvovati u razvoju treće sezone. Druga sezona je verno pratila strukturu igre, ali nije naišla na isti entuzijazam kao prva, što možda objašnjava zašto se Druckmann vraća radu na igrama.

Dostupnost i cena

Hronološki mod je deo besplatne nadogradnje za The Last of Us Part II Remastered na PS5 i PC-u. Vlasnici originalne PS4 verzije mogu da pređu na remaster za simboličnih $10, ali hronološki mod nije dostupan u staroj verziji igre.

Za one koji misle da su već doživeli sve što igra može da ponudi, ovaj mod pruža sasvim novu perspektivu i još jedan razlog da se vrate u postapokaliptični svet Naughty Dog-a.

