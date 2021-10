The Last of Us Part II stigao na PlayStation Now

Sony ovog meseca donosi neke velike igre na PlayStation Now, poput popularnog naslova The Last of Us Part II. Ova postapokaliptična saga stigla je u junu 2020. i da nije bilo igre Hades, možda bi bila proglašena za najbolju igru te godine.

The Last of Us Part II dostupan pretplatnicima do 3. januara

PS Now takođe dodaje Fallout 76, multiplejer Bethesda-inu Fallout seriju koja je u vlasništvu Microsoft-a. Tokom ovog meseca dodaće se i Final Fantasy VIII Remastered, Desperados III, Amnesia: Collection, Yet Another Zombie Defense i Victor Vran: Overkill Edition. Sve ove igre će doći na PS Now 5. oktobra.

The Last of Us Part II biće dostupan pretplatnicima do 3. januara. Ako niste zainteresovani da se prijavite za PS Now, ali ipak želite da proverite TLOU2, igra je trenutno u prodaji na PlayStation Store-u. Sony je pustio na stotine drugih naslova u okviru prodaje Blockbuster Games-a, uključujući Returnal, Sackboy: A Big Adventure, Days Gone i God of War.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet