The Last of Us: Trejler za drugu sezonu

Prošlo je neko vreme otkad su se u The Last of Us zaljubili i oni koji nikad nisu čuli za ovu video igru. Serija je osvojila publiku, uprkos onima koji su se žalili da nije „sve kao u popularnoj igri“. Nedavno je izašao trejler za drugu sezonu.

Joel i Ellie se vraćaju, a sada već možemo da ih vidimo u prvom kompletnom trejleru za novu sezonu. Kratki klipovi su još pre par meseci osvojili društvene mreže, ali ceo trejler je nešto drugo. Svi već znaju da je mračna postapokaliptična drama bazirana na popularnoj igri, a u novoj sezoni gledamo iste junake – prošlo je pet godina od onoga što je Joel uradio u poslednjoj epizodi. Svet je još opasniji nego što je bio, a prijatelji više nisu isti.

Pored poznatih junaka u novom trejleru se vide i neki novi: Jeffrey Wright (Westworld, American Fiction) igra Isaaca kojem je dao glas i u igri, a Kaitlyn Dever (Booksmart, Justified) je dobila ulogu Abby koja je ključni lik u nastavku. Priča se širi, a baš kao što je prva sezona preslikala ono što se desilo u prvoj igri The Last of Us, tako i druga imitira The Last of Us: Part II. To nije nužno dobra vest – ako ne znate zašto, saznaćete uskoro.

Premijera na servisu HBO je zakazana za 2025. godinu, ali se još uvek ne zna tačan datum. Sve ukazuje da bi to moglo da se dogodi u prvoj polovini godine, kako bi serija mogla da se kvalifikuje za Emmy nagrade.

