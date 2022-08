The Last of Us: TV serija koja se čeka

Mnogo je onih koji su se zaljubili u The Last of Us univerzum, pa uskoro stiže rimejk originalne igre. Pored toga tu je i TV adaptacija – HBO serija o kojoj se priča već neko vreme.

Zainteresovani mogu da pogledaju i prvi trejler – čitavih 30 sekundi onoga što bi možda mogao da postane novi streaming hit. U videu su i najave za druge serije, a The Last of Us tizer je na kraju, tako da možete da preskočite na 1:40, ako je to ono što vas najviše zanima.

Postapokaliptični svetovi su odavno popularni. U univerzumu koji je preplavljen zombijima vladaju nova pravila, te se ljudska biće čuvaju na nove načine, što zahteva drugačije sposobnosti i kompleksnije pokrete. Iza kretanja glavnih junaka u igri The Last of Us stoje kaskaderi koji su proveli sate u pravljenju pokreta koji su kasnije iskorišćeni u igri, što znači da bi i serija mogla da stigne s ozbiljnim vratolomijama i specijalnim efektima.

Iako je teško da se stvori utisak na osnovu trejlera od nekoliko desetina sekundi, jasno je da se Pedro Pascal i Bella Ramsay uklapaju u uloge koje su dobili. Tu su i scene iz prirode, te prizori gradova u raspadanju – sve ono bez čega nema dobre apokalipse.

Nova serija se očekuje početkom 2023. godine, a igra The Last of Us Part 1 bi na PC mogla da stigne vrlo uskoro, budući da na PS5 izlazi 5. septembra.

