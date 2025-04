The Legend of Zelda film stiže tokom 2027. godine

Spremite kokice – Nintendo je zvanično objavio datum izlaska dugoočekivanog igranog filma The Legend of Zelda. Premijera je zakazana za 26. mart 2027. godine, što znači da nas od avanture u bioskopima deli još oko dve godine. Film je prvi put najavljen još 2023. godine.

Najava preko nove aplikacije i misteriozni detalji

Vest je stigla putem Nintendo Today! aplikacije, koja je iznenada predstavljena tokom nedavne Direct prezentacije. Aplikacija je najavljena kao izvor svih najnovijih vesti iz Nintendo sveta – i za sada ispunjava obećanje.

Korisnici koji su otvorili aplikaciju ovog jutra zatekli su kratak video sa lebdećim Tri-Force simbolom i legendarnom Zelda muzičkom temom, nakon čega se na ekranu pojavio datum premijere.

Za sada, to je jedini poznat detalj o filmu. Režiju potpisuje Wes Ball, poznat po filmovima Kingdom of the Planet of the Apes i Maze Runner trilogiji. Još uvek nema informacija o glumačkoj postavi, scenariju, niti vizuelnom stilu seta. Ball je ranije izjavio da film zamišlja kao „live-action Mijazakija“, referišući se na čuvenog reditelja iz studija Ghibli.

Da li Nintendo planira i novu Zelda igru uz izlazak filma? Nema potvrde, ali podsećamo da je Super Mario Bros. Wonder izašao ubrzo nakon Mario filma, pa sve opcije ostaju otvorene.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet