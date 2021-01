The Lord of the Rings: Golum odložen za 2022. godinu

Lord of the Rings: Gollum je trebalo da stigne ove godine, ali put do vaših ekrana potrajaće neočekivano duže. Kompanija Daedalic je najavila da će pustiti igru 2022. godine na PC-u, Nintendo Switch-u i PlayStation-u i Xbox konzolama.

Povratak Lord of the Rings franšize

Studio nije objasnio razloge kašnjenja u svom saopštenju za štampu, ali je rekao da će Nacon biti saradnik na projektu LOTR: Gollum. Stealth avantura će uključivati lukavu mehaniku dijaloga koja odražava dvojake ličnosti glavnog junaka, jer ćete izabrati narativnu opciju Gollum ili Smeagol. Verzija PS5 će u međuvremenu iskoristiti mogućnosti praćenja zraka i adaptivne okidače DualSense kontrolera.

Izgleda da je epidemija koronavirusa poremetila sve planove većine autora igara, pa Lord of the Rings: Gollum neće biti prva igra koja se odlaže jer nije završena na vreme. Dugo smo čekali da konačno izađe Cyberpunk 2077, mnoge druge igre za Nintendo Switch, PS5 i Xbox Series X su takođe odložene zbog problema sa razvojem. Ostaje nam da budemo strpljivi, dok se sve ne vrati u stanje kakvo je bilo pre epidemije.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet