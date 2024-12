The Lord of the Rings: Igrajte ovu igru potpuno besplatno

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta je to The Lord of the Rings: Return to Moria. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 19. decembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Lord of the Rings: Return to Moria je jedina igra preživljavanja smeštena u takozvano “četvrto doba Srednje zemlje“, poznato i kao “doba mira” ili “vreme ljudi”. Igrač kreće u pohod za povraćaj zemlje Morie, a može da igra sam ili zajedno s drugima. Dužan je, baš kao i svi ostali ratnici, da odgovori na poziv velikog Gimli Lockbearera. Usput preuzima komandu nad družinom koja kreće u rodnu zemlju, s ciljem da pobedi i osvoji ono što je oteto. Igra se jednima dopada, drugi je obožavaju, treći kažu da je dobra, ali da je mogla da bude još bolja, čak savršena. Proverite kojoj grupi pripadate.

Ljubitelji The Lord of the Rings univerzuma će se sigurno obradovati, a vrlo dobre ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – The Lord of the Rings: Return to Moria inače košta oko 24 evra.

