The Nasty List: Phishing prevara koja hara Instagram platformom

Novi tip phishing prevare pod imenom „The Nasty List“ hara Instagram-om, te sakuplja log in podatke korisnika. Ukoliko korisnik postane žrtva prevare napadači koriste njegov profil kako bi dalje promovisali svoje phishing strategije.

Tao se The Nasty List prevara širi preko hakovanih naloga sa kojih se šalju poruke svim pratiocima kojima se ovi obaveštavaju o navodnoj listi na kojoj su zauzeli neko dobro mesto: “OMG your actually on here, @TheNastyList_34, your number is 15! its really messed up.” Ako onaj koji je dobio poruku poseti link koji vodi ka profilu na kojem je lista ući će na nalog koji nosi ime poput “The Nasty”, “Nasty List” ili “YOUR ON HERE!!” Tu je i linka ka Nasty listi – URL poput nastylist-instatop50[.]me, koji kada se na njega klikne prikazuje nešto što izgleda kao legitimna Instagram log in stranica.

Iako ova prevara podseća na bezbroj drugih, činjenica je da korisnici i dalje veruju u lažne liste, na šta ukazuje i to da ovakve prevare i dalje traju. Korisnicima se preporučuje da, ako iz nekog razloga dođu na stranicu koja ne spada pod instagram.com kišobran, nikako ne unose svoje log in podatke, a kako ne bi postali žrtva još jedne prevare.

Izvor: Bleeping Computer

