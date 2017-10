The New York Times odlazi na dark web

Portal The New York Times najavio je 27. oktobra da pokreće eksperiment u sigurnoj komunikaciji, a u obliku stranice sa vestima na tamnoj strani web-a (the dark web), kojem će moći da se pristupi jedino preko TOR-a (The Onion Router).

Možda ovo izgleda kao neobičan korak za jedan ugledan medij, ali iz redakcije objašnjavaju da su se na ovaj korak odlučili kako bi svi oni koji ih čitaju, iz bilo kojeg dela sveta, mogli da pristupe stranici i dobiju informacije na vreme, čak i ako se nalaze na području na kojem je sloboda govora ograničena. Stranica se nalazi na vlastitom .onion domenu – www.nytimes3xbfgragh.onion – a do nje se može doći samo preko kriptovane TOR mreže. Budući da je TOR stranice skoro nemoguće kontrolisati, te im blokirati pristup, svi čitaoci će biti zaštićeni enkripcijom od mogućih nadziranja komunikacija.

The New York Times stranica na tamnoj strani web-a je i dalje samo eksperimentalna, te još uvek nije moguća prijava korisnika i ostavljanje komentara, a konačni cilj je verna kopija osnovne stranice koja postoji na klasičnom web-u, kojem svi mogu da pristupe.

