The New York Times prodaje drugačiju Star Wars knjigu

Na hiljade Star Wars knjiga slobodno cirkuliše svetom, a kreću se od romana koji prate dobro poznatu priču, do fikcija koje opisuju izmišljenu istoriju, te biografije junaka. Tako se i The New York Times priključio ovom opusu, te nedavno objavio svoju knjigu na ovu temu: In a Galaxy Far, Far Away, a koja sakuplja većinu tekstova koji su objavljeni u ovom mediju, a u vezi su sa Star Wars serijalom.

Knjiga počinje reportažom iz 1973. godine, a koja prati Georga Lucasa, te po prvi put otkriva da je u to vreme radio na nečemu što pripada podžanru naučne fantastike – takozvanoj „space operi“, te prati melodramatične avanture svojih junaka. Times knjigu opisuje kao ultimativnu antologiju, koja sadrži reportaže, članke, čitulje, fotografije, i još mnogo toga, a od samih početaka franšize, do poslednjeg nastavka iz 2017. godine – Star Wars: The Last Jedi.

Steve Sansweet, predsednik neprofitnog Star Wars muzeja Rancho Obi-Wan, već je dobio kopiju knjige, te javnosti predstavio delove iz antologije, ocenjujući da bi svaki pristojan obožavalac serijala morao da je ima u svojoj biblioteci. Oni koji budu želeli moći će da je kupe po ceni od 70 dolara, te da za dodatnih 10 dolara dobiju primerak sa svojim imenom.

Izvor: The Verge

