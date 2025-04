The Washington Post i ChatGPT 

The Washington Post i OpenAI najavili su „strateško partnerstvo“ koje će „učiniti visokokvalitetne vesti dostupnijim u ChatGPT-u“, navodi se u saopštenju za štampu The Washington Post.

OpenAI je već sklopio partnerstvo sa preko 20 drugih izdavača vesti, uključujući News Corp, Business Insider matičnu kompaniju Associated Press, Axel Springer, Conde Nast, Financial Times, Future i Hearst. Verge-ova matična kompanija, Vox Media, takođe je partner sa OpenAI.

Sa partnerstvom The Washington Post ChatGPT će prikazivati sažetke, citate i veze do originalnog izvještavanja iz The Post-a kao odgovor na relevantna pitanja”, navodi se u saopštenju za javnost. The Washington Post dodaje da će “ChatGPT istaći novinarstvo The Posta u politici, globalnim poslovima, biznisu, tehnologiji i još mnogo toga, uvijek sa jasnim pripisivanjem i direktnim vezama do potpunih članaka kako bi ljudi mogli da istraže potpuni kontekst.”

„Obezbeđivanje da korisnici ChatGPT-a imaju naše uticajno izveštavanje na dohvat ruke zasniva se na našoj posvećenosti pružanju pristupa gde, kako i kada to naša publika želi“, kaže u saopštenju za štampu Peter Elkins-Williams iz The Washington Post, šef globalnih partnerstava.

Varun Shetty iz OpenAI-a, šef medijskog partnerstva kompanije, kaže u saopštenju da „više od 500 miliona ljudi koristi ChatGPT svake nedelje da dobije odgovore na sve vrste pitanja“. Kompanija je u februaru dostigla broj od 400 miliona nedeljnih aktivnih korisnika.

Izvor: TheVerge

