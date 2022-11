The Witcher dobija svoj rimejk u Unreal Engine 5 okruženju

CD Projekt Red je nedavno najavio čitav niz projekata koje ima u pripremi, uključujući i seriju The Witcher. Jedan od projekata ima kodno ime “Canis Majoris” i sada je potvrđeno da je “punopravna” Witcher igra razvijena u Unreal Engine 5 od strane eksternog studija. Sada je CDPR bacio više svetla na projekat. Kako se ispostavilo, Canis Majoris je zapravo rimejk prvog naslova u seriji.

Vraćanje 2007. godine u budućnost

Poljski studio Fool’s Theory remajkuje The Witcher pod nadzorom CDPR-a. U ranoj je fazi razvoja, tako da je igra verovatno udaljena najmanje nekoliko godina. CDPR kaže da će proći neko vreme pre nego što počne detaljnije da govori o projektu. Međutim, potvrđeno je da Fool’s Theory obnavlja The Witcher Remake iz temelja koristeći isti skup alata koji CDPR koristi za druge igre u seriji. Koliko vredi, tim Fool’s Theory uključuje programere koji su radili na The Witcher 2: Assassins of Kings i The Witcher 3: Wild Hunt.

Vraćanje tamo gde je sve počelo za CDPR ima mnogo smisla. The Witcher je izašao 2007. i iako je bio prilično dobro prihvaćen, verovatno je tek u The Witcher 3 franšiza dostigla mnogo veći nivo popularnosti. Nije teško zamisliti da će igrači koji su kasnije ušli u seriju biti radoznali o Geraltovim ranijim avanturama.

Štaviše, The Witcher je objavljen samo za PC i Mac. Iako su u jednom trenutku najavljene verzije za PS3 i Xbox360, one nikada nisu došle do izražaja. Čini se malo verovatnim da CDPR ovog puta ne bi objavio verzije za konzole, s obzirom na veću publiku igrača na koju može da se uključi. U međuvremenu, verzija The Witcher 3 aktuelne generacije trebalo bi da stigne do kraja godine.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet