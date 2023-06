The Witcher – jedna od najuspešnijih serija igara

The Witcher je veliki, a zahvaljujući novim podacima od programera igre The Witcher CD Projekt Red (CDPR), imamo bolju predstavu o tome koliko je zaista ogroman. Studio je otkrio da su The Witcher video igre prodate u više od 75 miliona primeraka, a da je samo The Witcher 3: Wild Hunt zaslužan za više od 50 miliona te prodaje.

Ovakve brojke znače da je serija jedna od najvećih franšiza video igara svih vremena. Poređenja radi, ovi novi podaci stavljaju The Witcher 3 na daljinu velikih hitova kao što su Mario Kart 8 Deluxe i Red Dead Redemption 2, koji su prodati u više od 53 miliona primeraka, a obe su među najprodavanijim igrama ikada.

Ti brojevi prodaje Witcher-a će verovatno prilično porasti u narednim godinama. CDPR je upravo objavio ažuriranje sledeće generacije za The Witcher 3 u decembru, a ima gomilu drugih Witcher igara u pripremi, uključujući rimejk prve Witcher igre, novu Witcher trilogiju i spinoff kodnog naziva „Projekat Sirius“ (iako je CDPR nedavno objavio da ponovo procenjuje igru).

Nadajmo se samo da će ti novi naslovi biti bolji pri lansiranju od Cyberpunk 2077, iako je CDPR u velikoj meri preokrenuo tu igru i izdao zakrpu sledeće generacije za nju u februaru 2022. Uskoro ćemo čuti mnogo više o Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, predstojeća velika ekspanzija igre u kojoj glumi Idris Elba, biće na Summer Game Fest-u na Play Days događaju samo po pozivu u junu, objavio je CDPR.

Netflix se takođe kladi na franšizu The Witcher: upravo je obnovio svoju Witcher TV seriju za petu sezonu iako treća sezona još nije počela sa strimingom. Treća sezona će biti poslednja sa Henry Cavill u ulozi Geralta; Liam Hemsworth će preuzeti dužnost od četvrte sezone.

Izvor: TheVerge

