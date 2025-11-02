Thief se vraća kao VR ekskluziva — izlazak zakazan za decembar

Kultni serijal Thief, pionir stealth žanra, konačno se vraća — ali ovog puta isključivo u virtuelnoj realnosti. Nova igra pod nazivom Thief VR: Legacy of Shadow izlazi 4. decembra, potvrđeno je nakon prvobitne najave u junu. Poput „Half-Life: Alyx“ naslova, i ovaj povratak legendarne franšize rezervisan je za VR uređaje.

Povratak u mračni svet lopova i tiranije

Radnja Thief VR-a smeštena je između događaja originalne trilogije i igre Thief (2014). Igrač preuzima ulogu Magpie, domišljate lopovke koja otkriva legendarni artefakt — „oko“, povezan sa tajanstvenim delom prošlosti. Grad u kojem deluje nalazi se pod čeličnim stiskom barona Ulyssea Northcresta, tiranina koji bez milosti guši svaku pobunu — savršeno okruženje za tiho kretanje, prikradanje i krađu.

Izdavač Vertigo Games prikazao je i deo Meta Quest gameplay snimka, a igra će biti dostupna i na PS VR i SteamVR platformama. Cena igre biće 30 dolara na Steam i Meta prodavnicama, uz mogućnost pretprodaje po sniženoj ceni od 27 dolara. Verzija za PlayStation Store još uvek nema objavljenu cenu niti mogućnost rezervacije.

