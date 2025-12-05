Things Solver prepoznat kao lider AI inovacija u regionu

Things Solver, članica ASEE Grupe, osvojila je prestižnu nagradu AI Innovation of the Year u kategoriji agentski AI proizvod na ovogodišnjoj Data Science Conference, jednom od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih veštačkoj inteligenciji i data industriji. Ova nagrada dokazuje vodeću ulogu kompanije u razvoju i primeni inovativnih AI rešenja koja donose merljiv poslovni uticaj.

Kroz svoje inovacije, Things Solver se izdvaja kao pionir u regionu, uvodeći naprednu analitiku i digitalne tehnologije u poslovne procese. U konkurenciji vodećih kompanija iz Srbije i šire, njihova rešenja pokazuju kako AI može da optimizuje procese, unapredi korisničko iskustvo i ubrza digitalnu transformaciju organizacija.

„Ovo priznanje potvrđuje viziju koju gradimo – da AI bude alat koji stvara realnu vrednost za ljude i poslovanje. Uspeh je rezultat posvećenosti tima, inovacije i stalne težnje ka unapređenju tehnologija koje menjaju način na koji kompanije funkcionišu“, poručuje Darko Marjanović direktor kompanije Things Solver-a.

Posebno se ističe platforma Workforce Hub, koja uvodi digitalne radnike (AI agente) u operativne procese, omogućavajući organizacijama da automatizuju složene zadatke, brže donose odluke i bolje odgovore na tržišne izazove. Ovakva rešenja pozicioniraju Things Solver kao lidera i pionira primene AI tehnologija u regionu.

