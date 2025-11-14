Threads dostigao 150 miliona dnevnih korisnika i uvodi globalne oglase

Platforma Threads, tekstualna društvena mreža u vlasništvu Mete, nastavila je svoj brzi rast i sada ima 150 miliona dnevno aktivnih korisnika, potvrdio je Mark Zuckerberg tokom prezentacije rezultata za treći kvartal. Kompanija je još u avgustu objavila da Threads ima više od 400 miliona mesečnih korisnika, što ga čini jednom od najbrže rastućih aplikacija u istoriji Mete.

Rast aktivnosti i napredniji AI algoritmi

Zuckerberg je istakao da je Threads „na putu da postane vodeći u svojoj kategoriji“ i da bi u budućnosti mogao postati sledeća Meta aplikacija sa više od milijardu korisnika. Dodao je i da se vreme provedeno u aplikaciji povećalo za 10%, zahvaljujući unapređenim AI sistemima za preporuke sadržaja.

Direktor Instagrama Adam Mosseri potvrdio je da Meta testira personalizaciju algoritma za Threads, sličnu onoj koju razvija i za Instagram — korisnici će moći da „podešavaju“ koliko žele da im se prikazuje sadržaj zasnovan na preporukama.

Ubrzano uvođenje oglasa i novi formati

Kako Threads raste, Meta aktivno širi oglašavanje na platformi. Finansijska direktorka kompanije, Susan Li, saopštila je da se oglasi sada prikazuju globalno u Threads feedu. Nakon manjih testova početkom godine u 30 zemalja, Meta je sada pokrenula potpuno globalnu kampanju oglasa, a u planu je i uvođenje novih formata, uključujući video oglase.

„Pratimo naš uobičajeni model monetizacije – optimizujemo formate i performanse oglasa,“ rekla je Li, dodajući da je Threads sada spreman za ozbiljan komercijalni rast, dok zadržava fokus na kvalitetu korisničkog iskustva i relevantnom sadržaju.

