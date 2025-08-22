Threads sada ima više od 400 miliona aktivnih korisnika mesečno

Samo dve godine od svog pokretanja Threads je premašio 400 miliona aktivnih korisnika mesečno.

Nakon dve godine Threads je dostigao 400 miliona aktivnih korisnika. Započet je kao luda ideja da se takmiči sa Twitterom a postao je značajna platforma.

Novi broj korisnika ukazuje da je Threads uspeo da doda 50 miliona korisnika mesečno u poslednjem kvartalu jer je poslednje nedelje aprila aplikacija imala 350 miliona aktivnih korisnika mesečno.

X ima preko 600 miliona aktivnih korisnika mesečno prema prethodnim izjavama bivše izvršne direktorke. A nedavni podaci tržišnih informacija pokazuju da se Threads približava broju dnevnih korisnika aplikacije X na mobilnim uređajima. Tokom juna Threads je za iOS i Android zabeležio 115,1 milion aktivnih korisnika dnevno, što je povećanje od 128% u odnosu na prethodnu godinu. Sa druge strane, X je dostigao 132 miliona aktivnih korisnika dnevno, što odražava pad od 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Na veću aktivnost korisnika i povećan broj su verovatno uticale nove funkcije koje su dodate tokom prošle godine kao što su direktne poruke, integracija sa Fediverse, prilagođeni fidovi, poboljšana veštačka inteligencija.

Izvor: techrunch.com