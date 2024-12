Threads sada omogućava kreiranje prilagođenih feedova, baš kao i Bluesky – evo kako

Meta je u svoju aplikaciju Threads uvela funkciju prilagođenih feedova, koja je već duže vreme deo Bluesky-a.

Uz prilagođene feedove, možete dodavati i pratiti specifične naloge i teme koje vas zanimaju

Nakon kratkog perioda testiranja, ova funkcija je sada dostupna svim korisnicima Threads-a. Prilagođeni feedovi omogućavaju kreiranje liste više naloga koji su obično povezani s određenom temom ili interesovanjem. Cilj je da korisnicima omoguće brži i lakši pristup povezanim nalozima koji možda nisu vidljivi u standardnim feedovima For You ili Following.

U tom pogledu, Threads pokušava da sustigne Bluesky, koji je prilagođene feedove lansirao još u maju 2023. godine. Bluesky nudi nekoliko unapred pripremljenih feedova za početak, a korisnici zatim mogu kreirati sopstvene. Twitter, sada poznat kao X, ima sličnu funkciju nazvanu Lists, koja omogućava kreiranje prilagođenih lista.

Kako postaviti prilagođene feedove na Threads-u?

Prijavite se na Threads putem veb sajta.

Kliknite strelicu nadole na vrhu ekrana i izaberite opciju za kreiranje novog feeda.

U prozoru Create feed, unesite ključnu reč ili termin kako biste pronašli naloge koje želite da dodate. Na primer, možete uneti termin poput Star Trek.

Iz rezultata možete dodati sam termin (što uključuje sve naloge povezane s tim terminom) ili pojedinačne naloge.

Kada završite s izborom, kliknite na Continue.

Na sledećem ekranu unesite ime za svoj feed i kliknite Done.

Vaš novi feed će prikazati objave od naloga koje ste dodali. Na početnom ekranu možete kliknuti na strelicu nadole da biste se prebacivali između različitih feedova: For You, Following, Liked, Saved i vašeg prilagođenog feeda. Takođe možete kreirati više feedova za različite teme i interese.

Zašto je ovo važno?

Kako sve više korisnika napušta X (Twitter), Bluesky i Threads beleže značajan porast broja novih korisnika. Bluesky je premašio 20 miliona članova, dok Threads, zahvaljujući povezanosti s platformama poput Facebook-a i posebno Instagram-a, ima znatno veću bazu korisnika od preko 200 miliona. Samo u novembru, Threads je privukao više od 15 miliona novih korisnika, s više od milion registracija dnevno tokom poslednja tri meseca.

Prilagođeni feedovi na Threads-u predstavljaju korak ka personalizovanijem iskustvu, omogućavajući korisnicima da lakše prate teme i naloge koji ih zanimaju, što može doprineti daljem rastu i popularnosti ove platforme.

