Threads testira novu opciju: Izaberi svoj feed

Threads vam prikazuje postove bez obzira da li pratite kreatore ili ne. Sadržaji su uglavnom u skladu s onim što nekoga zanima, ali bi to uskoro moglo da se promeni.

Iako je Instagram odavno počeo da prikazuje postove i onih korisnika koje neko ne prati, uglavnom se radi o reklamama i sponzorisanim sadržajima. Na platformi Threads su stvari malo drugačije, čak zanimljive. Korisnici ipak od samog početka traže da im se prvo prikazuju postovi onih koje prate, a želja bi uskoro mogla da im se ostvari.

Radi se o novoj opciji, a korisnici će moći sami da biraju kako će im izgledati feed kad otvore aplikaciju. Mogućnosti su For You, Following, a tu su one koje omogućavaju da se sve podesi mnogo finije, do detalja. Bilo je potrebno više od godinu dana da se izađe u susret onima koji vole da gledaju sadržaje korisnika koje su izabrali da prate.

Opcija još uvek nije stigla do svih korisnika, a za podešavaje je potrebno da se tapne i pritisne na vrh feed-a. Kad se otvori meni potrebno je da se izabere “edit feeds” u kojem se rade fina podešavanja. Ovo sigurno nije poslednje poboljšanje, budući da pritisak koji dolazi od sve veće popularnosti platforme Bluesky utiče da se stvari brže menjaju kako bi korisnici ostali.

