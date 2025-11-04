Threads uvodi nestajuće objave: nova funkcija za privremeno deljenje sadržaja

Threads, platforma koja je deo Meta ekosistema, najavila je uvođenje nove funkcije pod nazivom „ghost post“ (nestajuće objave). Ova opcija omogućava korisnicima da dele misli koje će automatski biti arhivirane nakon 24 časa, čime se pruža način za privremeno deljenje sadržaja.

Kako funkcionišu nestajuće objave

Korisnici mogu aktivirati ovu funkciju selektovanjem ikone duha prilikom kreiranja objave. Takve objave će se pojavljivati kao siva balon-ikona u korisničkom feedu. Kada neko odgovori na ovakvu objavu, Threads će odgovor poslati direktno u inbox korisnika, a odgovori i lajkovi neće biti vidljivi drugim korisnicima.

Ova funkcija je dugo bila tražena od strane korisnika na platformama poput X, gde su korisnici često koristili alate trećih strana za postizanje sličnih rezultata. Threads je započeo testiranje ove funkcije u aprilu, a od tada je postepeno uvodio i druge funkcionalnosti, uključujući direktne poruke, objave do 10.000 karaktera, grupne chatove i nove zajednice sa specifičnim temama.

Nestajuće objave pružaju korisnicima mogućnost da dele sadržaje koje ne žele da ostanu trajno na njihovom profilu, čime se povećava fleksibilnost i privatnost u deljenju sadržaja.

Izvor: Theverge