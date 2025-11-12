Threads uvodi nove opcije kontrole odgovora na objave

Društvene mreže mogu biti mnogo prijatnije kada sami birate s kim komunicirate — a upravo na tome sada radi Threads. Platforma je uvela nove funkcije koje omogućavaju korisnicima da odrede ko može da odgovara na njihove objave, čime dodatno povećava kontrolu i privatnost u razgovorima.

Nova opcija „Reply Approvals“ i filteri za odgovore

Najznačajnija novina je Reply Approvals — funkcija koja omogućava korisniku da pregleda sve odgovore pre nego što postanu javni. Ova opcija se može uključiti pojedinačno za svaku objavu, što daje veću fleksibilnost u moderaciji konverzacija.

Threads je takođe dodao i nove filtere za pregled odgovora, pa korisnici sada mogu birati da vide samo odgovore od profila koje prate, ili da sortiraju odgovore po spominjanjima (mentions).

Threads nastavlja ubrzani razvoj i rast

Ove promene dolaze nakon burne nedelje za Threads — ranije je platforma predstavila svoju verziju privremenih „ghost“ objava, sličnih Instagram Story formatu, koje nestaju nakon određenog vremena.

Prema podacima matične kompanije Meta, Threads trenutno ima 150 miliona dnevno aktivnih korisnika, što potvrđuje da mreža brzo napreduje i postaje ozbiljan konkurent među društvenim platformama.

Izvor: Engadget